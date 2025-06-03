В чем польза калийно-фосфорных удобрений для растений, как выбрать подходящие Алёна ЮрьеваПлодородие почвы — ресурс не бесконечный, особенно если выращивать растения на одном и том же участке из года в год.
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