Театр абсурда
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Театр абсурда

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Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

С сочных лугов на остатки прошлогоднего сена Именно так можно охарактеризовать приятную метаморфозу (приятную, ибо СПРАВЕДЛИВУЮ) внезапно приключившуюся с гражданином Чхартишвили Григорием Шалвовичем   и Зильбертрудом Дмитрием Львовичем.

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