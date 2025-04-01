Как сократить расходы на ЖКХ: советы по отмене ненужных платежей Юлия ЧелкановаВ условиях растущих цен и экономической неопределенности многие россияне ищут способы оптимизации своих расходов, особенно в сфере ЖКХ.
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