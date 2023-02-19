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Политолог Марков о Бербок: “Безграмотная глупая хабалка”

Политолог Марков о Бербок: “Безграмотная глупая хабалка”

Политолог и дипломата Сергей Марков резко высказался о безграмотности министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что Путин должен повернуться на 360 градусов.

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