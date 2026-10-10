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В Ростовской области отразили атаку более 50 БПЛА

В Ростовской области отразили атаку более 50 БПЛА

В Ростовской области с вечера пятницы, 9 октября, отразили атаку более чем 50 беспилотников. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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