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Аргументы и Факты

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Япония заявила о запуске баллистических ракет военными КНДР

Япония заявила о запуске баллистических ракет военными КНДР

Вооружённые силы КНДР якобы запустили две ракеты, сообщило Управление безопасности на море Японии.Утверждается, что речь может идти о баллистических снарядах.

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