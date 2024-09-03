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Названы популярные направления для осеннего отдыха

Названы популярные направления для осеннего отдыха

Летний сезон подходит к концу, но это не значит, что пора забыть о пляжном отдыхе. Туроператоры предлагают множество теплых направлений, где можно насладиться ласковым солнцем и морским бризом даже осенью.

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