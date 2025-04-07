РКН предупредил о блокировке иностранных провайдеров

Роскомнадзор (РКН) предупреждает о возможности ограничения работы зарубежных провайдеров хостинга на территории России, если они не будут соблюдать требования российского законодательства, включая закон № 406-ФЗ.
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