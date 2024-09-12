Война будет долгой, ракеты будут бить до Урала: Подполковник Шкурлатов назвал два главных вопроса к России

СЗ

Сергей Захаров

Вот тоже самое я говорил. еще до того как вы это поняли мы Русские вернее наши горанты как тяжело больные неизлечимые болезнью которая предъявила нам смерть или мученья но все равно смерть мы выбираем третье помучица а вдруг перетерпим смерть? Нет неперетерпим только помучаемся а вот если мы вибирим борца и отвечать как положено то смерть поймет да этого Русского неодолеть с его упорством и бесстрашием и отступица а перекиница на того кто ее обманул и наитравливал на Русских вот она отыграеца за обман на них тупых безмозглых вобщем дать понять этим янкам натовцам что мы не боимся как наши отцы идеды бороца иможэм дать справедливый ответ как это делали наши предки а умереть мы все равно когда нибудь все там будем но только с разницей что уйдем (возможно) сгордо поднятой головой и чистой совестью или как терпилы. с поднятой жопой и опущенной головой к земле . бог любит гордых, сильных и справедливых людей