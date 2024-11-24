Над спящей россиянкой надругался работник отеля на Шри-Ланке

Российскую туристку на Шри-Ланке изнасиловал сотрудник отеля прямо в ее номере. Как такое могло произойти в стране, где турпоток из РФ помогает островному государству выйти из глубокого экономического кризиса, нам рассказали коллеги насильника.
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