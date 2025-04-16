Ночью 16 апреля над российским регионами уничтожено 26 беспилотников

В Рязани и области сегодня рано утром объявлялась угроза атаки БПЛА.По данным министерства обороны России, в течение минувшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: ▫️ 9 БПЛА — над территорией Воронежской области, ▫️ 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, ▫️ 4 БПЛА — над территорией Курской области, ▫️ 2 БПЛА — над территорией Липецкой области, ▫️ 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, ▫️ 1 БПЛА — над территорией Московского региона.