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КДК РФС оштрафовал «Спартак» за эпизод с бол-боем и защитником ЦСКА Гайичем

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Спартак» за инцидент с бол-боем, который толкнул защитника ЦСКА Милана Гайича во время домашнего матча красно-белых против армейцев (2:2) в 11-м туре чемпионата России.

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