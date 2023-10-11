КДК РФС оштрафовал «Спартак» за эпизод с бол-боем и защитником ЦСКА Гайичем

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Спартак» за инцидент с бол-боем, который толкнул защитника ЦСКА Милана Гайича во время домашнего матча красно-белых против армейцев (2:2) в 11-м туре чемпионата России.