Военное обозрение

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В Марьинке под контролем ВСУ осталось не более квадратного километра территории на западе города

В Марьинке под контролем ВСУ осталось не более квадратного километра территории на западе города

Российские регулярные части за счет переброски резервов стабилизировали ситуацию на флангах вблизи с Артемовском (Бахмутом), где ранее ВСУ сумели провести несколько удачных локальных контратак.

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