Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • rubin1976
    Итак, новые орудия террора-беспилотники и ПО, превращающее электронные устройства в бомбы. Надеюсь, наши спецслужбы э...РФ считает происх...
  • rubin1976
    Полагаю, там не было взрывчатки. Слишком похоже на взрывы первых смартфонов. Думаю,  вредоносное ПО перегружает блоки...РФ считает происх...
  • Sergiy Che
    Если к такому "социализму" который был в Совке - то ну его нах! Если к такому, как в Швеции или Дании, то конечно!))СВО как противост...

Совместную пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана – Немецкие СМИ

Совместную пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана – Немецкие СМИ

Астана стала инициатором отмены пресс-конференции президента Казахстана и канцлера ФРГ. Выяснилось, что именно Казахстан решил отменить пресс-конференцию президента страны Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Евгений Буника
А Молдова, давно румынизируется, а что толку, и людей нормально мыслящих почти в республике нет, уехали кто куда, а ведь какие обешания от существующего президента были, ни одна буква из предвыборных обещаний не выполнена!
Ответить
1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Свою дозу критики, позорную, запад и еврожоппа получили словами казахстанского президента&quot; В военном отношении Россия непобедима&quot;!!! Это звонкая,оглушительная пощёчина и очень жалко что не пинок под зад . Им.
Ответить
1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ржачное и Укатаистое фото &quot;Шольц среди казахов&quot;!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх