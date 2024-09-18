Астана стала инициатором отмены пресс-конференции президента Казахстана и канцлера ФРГ. Выяснилось, что именно Казахстан решил отменить пресс-конференцию президента страны Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца.
Совместную пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана – Немецкие СМИ
Комментарии
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ЕБ
Евгений Буника
А Молдова, давно румынизируется, а что толку, и людей нормально мыслящих почти в республике нет, уехали кто куда, а ведь какие обешания от существующего президента были, ни одна буква из предвыборных обещаний не выполнена!
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Свою дозу критики, позорную, запад и еврожоппа получили словами казахстанского президента" В военном отношении Россия непобедима"!!! Это звонкая,оглушительная пощёчина и очень жалко что не пинок под зад . Им.
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ржачное и Укатаистое фото "Шольц среди казахов"!!!
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1 д.
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