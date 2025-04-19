Барселона (ATP). 1/2 финала. Хачанов сыграет с Руне, Алькарас встретится с Фисом

Сетка турнира здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 14 – 20 апреля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 889 200 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Карен Хачанов (Россия) Хольгер Руне (Дания) Дата проведения 19 апреля, 14.
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