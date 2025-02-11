Баку переходит к подрывной работе против России

Азербайджанские власти усиливают свою недружественную политику в отношении России, надеясь на полное изменение соотношения сил на Южном Кавказе и Средней Азии через подрыв её позиций, выступая при этом в качестве тарана и прокси англосаксов и НАТО.
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