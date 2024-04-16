Мастер-класс по изготовлению клубники в шоколаде для взрослых и детей в шоколадном бутике CALLETA

Под руководством опытного кондитера Валерии Феропонтовой гости бутика CALLETA изготовят вкусный десертный набор из 16 спелых ягод клубники с использованием бельгийского шоколада фирмы CALLEBAUT и разнообразной кондитерской посыпки.
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