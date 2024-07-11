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  • Eduard
    Вы Украине не союзники,вы самозванцы.Союзники входят в НАТО,где никакой Украины нет и не будит.Говно голандское пора ...Важно! Высокая ак...
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    Мое мнение, что надо запретить нашим политикам, чиновникам, "народным" избранникам передвигаться на автомашинах, а то...В России готовятс...
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    На каком основании вы Лондон передаете оружие и вмешиваетесь в чужие конфликты?Ракеты полетят по...

ШОК! Лидеры НАТО «белены объелись»: чем могут обернуться подобные выпады в сторону Китая?

ШОК! Лидеры НАТО «белены объелись»: чем могут обернуться подобные выпады в сторону Китая?

Генсек НАТО призвал Пекин прекратить поддерживать Москву и поставлять ей товары двойного назначения. Он добавил, что «союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории».

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