ШОК! Лидеры НАТО «белены объелись»: чем могут обернуться подобные выпады в сторону Китая?

Генсек НАТО призвал Пекин прекратить поддерживать Москву и поставлять ей товары двойного назначения. Он добавил, что «союзники четко заявили, что Китай не может быть пособником крупнейшего конфликта в Европе в современной истории».
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