Молдавский фермер: из-за жары аграрии могут остаться без урожая кукурузы

Молдавские аграрии могут остаться без урожая кукурузы из-за экстремальной жары и начавшейся засухи, заявил фермер Сергей Стефанко 14 июля в опубликованном видео на его странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).