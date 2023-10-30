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Если проблемы миграции пустить на самотек, то неизвестно, кто вскоре станет править Россией

Если проблемы миграции пустить на самотек, то неизвестно, кто вскоре станет править Россией

В России в последнее время нарастает угрожающая ситуация с мигрантами — об этом говорят не только случаи разбоев в разных городах, которые еще и публикуются самими преступниками в сети, но и усиление иерархической вертикали в таких сообществах.

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