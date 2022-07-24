Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 15 июля

Сегодня, 15 июля, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет по улице проспект Блюхера в домах 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 58, 58/1, 60/1.
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