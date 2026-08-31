В Тамбовской области завершается купальный сезон

На территории Тамбовской области официально завершается купальный сезон. Уже завтра, 1 сентября, спасательные посты на пляжах прекращают работу, заградительные буйки будут убраны, а на берегах установят знаки «Купание запрещено».
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