Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото подрастает на фоне возросшего спроса на безопасные активы

Золото подрастает на фоне возросшего спроса на безопасные активы

Цены на золото незначительно подрастают в пятницу, 4 октября, в ожидании публикации данных по уровню безработицы в США, при этом поддержку металлу оказывает возросший  спрос на безопасные активы, ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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