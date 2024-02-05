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Новая статья: Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 SUPER удостоил...

Новая статья: Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 SUPER удостоил...

Новая статья: Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4070 SUPER удостоился самого щедрого апгрейда среди трех моделей 40-й серии — все для того, чтобы переманить покупателей у более доступного Radeon RX 7800 XT.

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