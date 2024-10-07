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Этнические ОПГ уже требуют власти и политических представительств в России

Этнические ОПГ уже требуют власти и политических представительств в России

Этнические ОПГ уже требуют власти и политических представительств в России ПОКА ГД РФ "ДУМАЕТ", а все СМИ и ТВ РФ разглагольствуют о выборах в США и пересчитывают с пеной у рта сколько ещё денег получит наркоман - террорист Зеленский, этнические диаспоры меняют мётлы дворников на автоматы калашникова.

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