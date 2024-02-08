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Эксперт Сивков назвал три сценария развития карьеры Залужного после отставки

Эксперт Сивков назвал три сценария развития карьеры Залужного после отставки

Главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного сняли с должности из-за того, что он стал реальной политической фигурой, угрожающей президенту страны Владимиру Зеленскому, и его дальнейшее пребывание на занимаемом посту угрожало военным переворотом, заявил 8 февраля в беседе с «Известиями» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

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