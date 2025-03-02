Захарова задала властям Канады неудобный вопрос из-за позиции по Украине

В МИД России отреагировали на желание Канады отправить войска на Украину.Официальный спикер МИД России Мария Захарова обратилась с вопросом к властям Канады, которые не исключают отправки воинского контингента на Украину.
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