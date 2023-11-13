В Северной столице установили памятник милиционерам, погибшим в годы блокады

На площади Стачек в День сотрудника органов внутренних дел открыли памятник, который посвящён подвигу участкового уполномоченного сержанта Павла Винокурцева, а также всем милиционерам, служившим и оборонявшим Ленинград в годы блокады.
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