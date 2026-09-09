В Хабаровске установлен памятник, символизирующий победу над японским милитаризмом в 1945 году. Мария Захарова на брифинге отразила позицию Москвы на требования Токио о демонтаже из-за изображения хризантемы — символа японского императора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМС Франции остан...
- ЮГ Говоря о предател...
- Г Ветлужских призва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым