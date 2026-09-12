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Царьград

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Уральская ассоциация туризма ожидает рост молодежного туризма

Уральская ассоциация туризма ожидает рост молодежного туризма

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге собрал 10 тыс. лидеров из 191 страны. Михаил Мальцев, глава Уральской ассоциации туризма, ожидает долгосрочный эффект на туристический поток в УрФО, благодаря участию зарубежных СМИ и волонтеров.

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