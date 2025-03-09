Юрист рассказала о преимуществах и недостатках брачного договора для россиян

Для россиян брачный договор по-прежнему остаётся чем-то необычным, а для кого-то даже обидным. А вот на Западе будущие супруги более прагматично подходят к этому вопросу и чётко разделяют любовь и имущественные отношения.
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