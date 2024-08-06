Как большой Cadillac CT5 превращали в Driver's car

Американский взгляд на конкурента для BMW M5: как инженеры General Motors сперва спроектировали для седана бизнес-класса Cadillac CT5 «заряженную» версию Blackwing, а затем дополнительно её «заострили» при помощи пакета «Precision Package».
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