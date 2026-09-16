Mash: тренера из Петербурга заподозрили в домогательствах к подопечным

Петербургского тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям. Об этом пишет Mash.По данным Telegram-канала, речь идет об Олеге Свешникове, который работает в этой сфере с 1983 года и тренировал шоумена Дмитрия Хрусталева.