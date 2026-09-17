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ДумаТВ

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МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

Венгерский МИД назвал высылку десяти российских дипломатов частью продуманной стратегии. Ведомство не раскрывает подробностей и ожидает ответа российской стороны.

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