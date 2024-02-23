Даня Милохин отказался общаться с Екатериной Мизулиной «из-за своей позиции»

Российский блогер Даня Милохин, вынужденный эмигрировать из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, отказался вести с ней дальнейшее общение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии