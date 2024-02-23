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Даня Милохин отказался общаться с Екатериной Мизулиной «из-за своей позиции»

Даня Милохин отказался общаться с Екатериной Мизулиной «из-за своей позиции»

Российский блогер Даня Милохин, вынужденный эмигрировать из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, отказался вести с ней дальнейшее общение.

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