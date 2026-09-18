Один неверный сигнал — и авария на кольце: как не запутать других водителей

Круговые перекрестки до сих пор вызывают споры, а ошибки с поворотниками часто провоцируют ДТП. Главная причина – водители воспринимают въезд на кольцо как поворот налево, хотя по ПДД это движение направо, отмечают специалисты Pravda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Людям с этими отк...
- Почему не наказыв...
- РИ Еще два шоу-рума ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым