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За рулем

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Один неверный сигнал — и авария на кольце: как не запутать других водителей

Один неверный сигнал — и авария на кольце: как не запутать других водителей

Круговые перекрестки до сих пор вызывают споры, а ошибки с поворотниками часто провоцируют ДТП. Главная причина – водители воспринимают въезд на кольцо как поворот налево, хотя по ПДД это движение направо, отмечают специалисты Pravda.

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