В США скончался автор идеи «завершения периода разрядки» в отношении СССР - 39-й президент Джимми Картер В США на 101-м году жизни скончался 39-й президент страны Джеймс Эрл (Джимми) Картер.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В США скончался автор идеи «завершения периода разрядки» в отношении СССР - 39-й президент Джимми Картер В США на 101-м году жизни скончался 39-й президент страны Джеймс Эрл (Джимми) Картер.
Свежие комментарии