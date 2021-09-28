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Биолог заявила, что коронавирус сокращает продолжительность жизни на 10 лет

Биолог заявила, что коронавирус сокращает продолжительность жизни на 10 лет

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что основным сценарием развития событий с коронавирусом станет сокращение продолжительности жизни людей на десять лет .

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