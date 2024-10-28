Совбез ООН 30 октября проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в среду, 30 октября, проведет заседание по Украине. Об этом, как информирует ТАСС, рассказали в постоянном представительстве Швейцарии, которая является председателем Совбеза в текущем месяце.
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