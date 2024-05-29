Экзамен провалили: конфликт на Украине выявил недостатки вооружений США

АндрейБорков

Все верно, все правильно, но расслабляться не надо! США это очень сильный и опасный враг и оружие хоть и имеет недостатки, но это ОРУЖИЕ и это ВООРУЖЕНИЕ! Это не рогатки и не самострелы с кремневыми курками. К тому же америкосы умеют делать выводы и исправлять свои косяки. Российское оружие испокон веков было одним из лучших в мире, дай Бог, что бы оно таковым и было всегда.