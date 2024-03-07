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"Захватили тысячи вражеских танков, еще больше уничтожено": США об успехах Кремля в " стране 404"

"Захватили тысячи вражеских танков, еще больше уничтожено": США об успехах Кремля в " стране 404"

Американское пропагандистское издание опубликовало "честную аналитику" о происходящем в зоне СВО. По их данным, десятки тысяч единиц хваленной западной военной техники было уничтожено, что стало самым большим провалом натовского и американского оборонного комплекса со времен войны во Вьетнаме.

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