"Захватили тысячи вражеских танков, еще больше уничтожено": США об успехах Кремля в " стране 404"

Американское пропагандистское издание опубликовало "честную аналитику" о происходящем в зоне СВО. По их данным, десятки тысяч единиц хваленной западной военной техники было уничтожено, что стало самым большим провалом натовского и американского оборонного комплекса со времен войны во Вьетнаме.