В Братске обновили пешеходную зону на улице Советской по наказам жителей

В Братске обновили пешеходную зону на улице Советской между домами 4 и 7 по наказам жителей. Для решения этого вопроса депутаты Думы Братска Сергей Гришин и Лариса Павлова объединили усилия на смежной территории между избирательными округами.
В Братске обновили пешеходную зону на улице Советской между домами 4 и 7 по наказам жителей. Для решения этого вопроса депутаты Думы Братска Сергей Гришин и Лариса Павлова объединили усилия на смежной территории между избирательными округами.
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