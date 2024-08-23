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Садальский осудил проведение «Новой волны» на фоне ситуации в Белгороде и Курске

Садальский осудил проведение «Новой волны» на фоне ситуации в Белгороде и Курске

Актер Станислав Садальский резко высказался в своем Telegram-канале против проведения музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи на фоне сложной обстановки в Белгородской и Курской областях, подвергающихся постоянным атакам.

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