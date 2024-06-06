Сийярто указал на полный провал санкционной политики ЕС против РФ

Санкционная политика Евросоюза (ЕС) полностью провалилась, Запад не достиг своей цели поставить российскую экономику на колени, заявил 6 июня в интервью «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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