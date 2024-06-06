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Сийярто указал на полный провал санкционной политики ЕС против РФ

Сийярто указал на полный провал санкционной политики ЕС против РФ

Санкционная политика Евросоюза (ЕС) полностью провалилась, Запад не достиг своей цели поставить российскую экономику на колени, заявил 6 июня в интервью «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

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