СК возбудил дело после гибели экстремала на уральской реке

Трагический инцидент произошел в районе Бродовских Ключиков под Каменском-Уральским. Группа из пяти жителей Екатеринбурга, включая троих несовершеннолетних, совершала сплав по реке, когда одна из лодок перевернулась.
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