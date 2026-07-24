MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

СК возбудил дело после гибели экстремала на уральской реке

СК возбудил дело после гибели экстремала на уральской реке

Трагический инцидент произошел в районе Бродовских Ключиков под Каменском-Уральским. Группа из пяти жителей Екатеринбурга, включая троих несовершеннолетних, совершала сплав по реке, когда одна из лодок перевернулась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии