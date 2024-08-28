Объявлена дата открытия обновленного памятника Владимирским мушкетерам

Владимирский полк прославился в Альминском сражении, произошедшем 20 сентября 1854 года. Это была первая крупная битва между высадившимися в Евпатории войсками коалиции Великобритании, Франции и Турции с одной стороны, и России – с другой.
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