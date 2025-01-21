Премьер-министр Словакии допустил проведение мирных переговоров по Украине в Турции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может принять на своей территории переговоры «основных игроков» и положить конец украинскому конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии