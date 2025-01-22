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Политика как она есть

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Журналист Боуз прокомментировал выступление Зеленского в Давосе

Журналист Боуз прокомментировал выступление Зеленского в Давосе

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает выпрашивать поддержку у союзников. На речь президента во время Всемирного экономического форума в Давосе отреагировал известный ирландский журналист Чей Боуз.

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