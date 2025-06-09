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Московский комсомолец в Израиле

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Грета Тунберг сдаст тест на человечность в порту Ашдода

Грета Тунберг сдаст тест на человечность в порту Ашдода

Эксклюзив: МО Израиля Исраэль Кац приказал показать активистам флотилии документальные свидетельства зверств ХАМАСа сразу после задержанияВ ранние утренние часы понедельника израильский спецназ молниеносно взял под контроль судно "Мадлен" с 12 активистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, когда оно приближалось к берегам Газы .

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