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  • Сергей Рыбкин
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Счастливая судьба советской актрисы Натальи Белохвостиковой, муж которой старшее ее на 24 года

Счастливая судьба советской актрисы Натальи Белохвостиковой, муж которой старшее ее на 24 года

Звезда советского экрана народная актриса РСФСР Наталья Белохвостикова, которая очаровывала советского зрителя с первых минут появления на экране, сегодня завершила кинематографическую карьеру из-за того, что не видит в современных фильмах достойных ролей, а само российское кино считает малокультурным.

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