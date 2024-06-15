Счастливая судьба советской актрисы Натальи Белохвостиковой, муж которой старшее ее на 24 года

Звезда советского экрана народная актриса РСФСР Наталья Белохвостикова, которая очаровывала советского зрителя с первых минут появления на экране, сегодня завершила кинематографическую карьеру из-за того, что не видит в современных фильмах достойных ролей, а само российское кино считает малокультурным.